El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 16:00 horas, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 52% y el 75%. Esto sugiere que, a pesar de las nubes, el tiempo no será excesivamente pesado, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con precaución.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 14:00 horas. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lluvias dispersas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 20:00 y las 02:00. Esto significa que, aunque el día comenzará seco, es recomendable estar preparado por si acaso.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y sureste, y luego cambiando a suroeste por la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Redondela, aunque la puesta de sol, que ocurrirá a las 20:47, podría estar parcialmente oculta tras las nubes.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un leve riesgo de lluvia por la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar del día, pero estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.