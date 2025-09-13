El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al ambiente. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de mayor densidad, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados hacia la tarde, y un máximo de 23 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 58% a 62% durante la tarde.

La humedad será un factor notable, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá relativamente alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. Esto es típico de la época del año en la que nos encontramos, donde la transición hacia el otoño comienza a notarse.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 12:00 y las 15:00. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Pontevedra disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas tienden a descender.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza de Pontevedra y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.