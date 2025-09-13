El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al ambiente. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de mayor densidad, especialmente en las horas centrales.
Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados hacia la tarde, y un máximo de 23 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 58% a 62% durante la tarde.
La humedad será un factor notable, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá relativamente alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. Esto es típico de la época del año en la que nos encontramos, donde la transición hacia el otoño comienza a notarse.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 12:00 y las 15:00. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.
No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Pontevedra disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas tienden a descender.
En resumen, el día se presentará mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza de Pontevedra y sus alrededores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar