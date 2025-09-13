El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A partir del mediodía, se prevé un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 57% a 15 horas y aumentando hasta el 81% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registran ligeras probabilidades de lluvia en intervalos específicos, con un 20% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de estas cifras, la posibilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por fenómenos meteorológicos adversos.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:48, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la alta humedad y el viento moderado. En resumen, Pontecesures vivirá un día fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.