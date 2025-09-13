El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 16:00 horas, el cielo estará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 17:00 horas, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque las nubes altas podrían permitir algunos claros en el horizonte.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente durante la mañana, con valores que alcanzarán hasta el 93% a las 08:00 horas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 49% y el 66% en las horas de la tarde y noche. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa suave ayudará a mitigar el efecto.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que se prevé una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, existe una leve posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, se espera que el día transcurra sin interrupciones por lluvias.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas de la tarde, provenientes del suroeste. Esto proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. En general, se recomienda a los habitantes de Ponteareas disfrutar de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.