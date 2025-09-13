El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 76% durante la tarde y la noche. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación hasta las 20:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de lluvias, con un 5% de probabilidad de precipitación entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable tener precaución y estar preparados para posibles chubascos por la noche.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 23 km/h, especialmente en áreas más abiertas. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que el sol se ponga a las 20:47, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frescura se intensificará con la llegada de la noche. La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las primeras horas de la mañana, pero mejorará a medida que avance el día. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la noche.

