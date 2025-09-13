El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que puede dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 3 a 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es nula durante todo el día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. El cielo seguirá cubierto, pero las nubes altas no impedirán que el sol haga su aparición de manera intermitente. La humedad relativa disminuirá a un 58% en las horas más cálidas, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo.

El viento cambiará de dirección hacia el sur y aumentará en intensidad, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en las horas pico de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 22:00 horas.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que los residentes de Poio pueden disfrutar de un día tranquilo sin interrupciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 20:48, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque el cielo esté nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

