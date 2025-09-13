El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 16:00 horas, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A partir de las 17:00 horas, el cielo se tornará cubierto, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados en las horas posteriores. Esta variación térmica, aunque moderada, puede ser notable para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 54% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 20:00 horas. Sin embargo, se ha registrado una probabilidad del 10% de lluvia entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente, lo que sugiere que podría haber algunas gotas dispersas en la noche. Es recomendable que quienes planeen salir en la tarde o noche lleven un paraguas a mano, por si acaso.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando del noreste en las primeras horas y cambiando a direcciones más variadas a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia por la noche. Se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre durante las horas más cálidas del día, mientras que la tarde y la noche podrían ser más frescas y húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.