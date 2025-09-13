El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Oia se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga muy nuboso, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la cobertura de nubes será más densa. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 a 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 68% y el 89%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca que se sentirá.

El viento soplará principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, aunque la visibilidad de los colores del ocaso podría verse limitada por la densa capa de nubes. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de jornada fresco.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con una chaqueta a mano para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.