El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 08:00, la situación comenzará a cambiar ligeramente, con un aumento en la nubosidad que se traducirá en un cielo más nuboso hacia las 14:00, aunque sin llegar a ser completamente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 14 grados hacia las 05:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en combinación con las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante el resto del día, lo que sugiere que las condiciones serán favorables para actividades al aire libre.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.