El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 96% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en zonas abiertas. Durante la mañana, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un paseo al aire libre sin mayores inconvenientes.

No se esperan tormentas ni precipitaciones a lo largo del día, lo que hace que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde, especialmente con la llegada del ocaso, que se producirá a las 20:47.

La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y muy baja en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que refuerza la idea de un día mayormente seco. A medida que se acerque la noche, las nubes se mantendrán, pero sin generar precipitaciones.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente fresco y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.