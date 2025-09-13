El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 65% y el 75%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Nigrán, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una atmósfera más tranquila hacia la noche.

El orto se producirá a las 08:13, brindando luz natural a los habitantes de Nigrán, mientras que el ocaso se espera para las 20:48, ofreciendo un hermoso atardecer que se verá enmarcado por el cielo cubierto. A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas, dado que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y apacible en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.