El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 68% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, no se esperan chubascos ni tormentas que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h, predominando de direcciones como el sur y el oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En resumen, Mos disfrutará de un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la alta humedad y se busque sombra durante las horas más calurosas. La puesta de sol se espera para las 20:47, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.