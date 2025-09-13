El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se espera en Moraña un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con un ligero aumento a medida que se acerque la tarde. Se prevé que a las 16:00 horas, la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo ligeramente a un 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento a un 10% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propensas a tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene en cero, lo que sugiere que el tiempo será estable y sin interrupciones.

El amanecer se producirá a las 08:11 y el ocaso a las 20:47, lo que brinda una buena cantidad de luz solar durante el día. A medida que se acerque la noche, las nubes continuarán cubriendo el cielo, manteniendo las temperaturas más frescas y agradables.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente templado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.