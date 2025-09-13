El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin probabilidades de precipitación. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las nubes altas darán paso a un cielo más cubierto, especialmente en las horas de la tarde. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 49% a media tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá en intensidad, con velocidades que rondarán los 4 km/h hacia el final de la jornada.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias hacia la tarde, aunque se estima que no superará el 5%. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

El orto se producirá a las 8:11, y el ocaso será a las 20:47, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, Mondariz experimentará un día nublado pero cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.