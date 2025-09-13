El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 76% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la abundante nubosidad. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la atmósfera puede sentirse pesada debido a la humedad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance su máxima intensidad con vientos de hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar algo de frescura a la sensación térmica, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que avance la tarde, las nubes se mantendrán cubriendo el cielo, y la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:48, momento en el que la luz del día se desvanecerá tras un manto de nubes, dejando un ambiente tranquilo y fresco para la noche.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.