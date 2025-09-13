El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un inicio de día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance la mañana, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 59% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. La combinación de nubes y humedad puede generar un ambiente algo pesado, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se anticipan chubascos, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades de hasta 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste y aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

El orto se producirá a las 08:12 y el ocaso será a las 20:48, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.