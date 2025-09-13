El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos, con ligeras excepciones en la tarde, donde la probabilidad podría aumentar hasta un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que la posibilidad de lluvia es mínima.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, el viento se tornará más constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

La puesta de sol está programada para las 20:48 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá cubierto. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados , lo que invitará a disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el ambiente nublado.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvias significativas. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.