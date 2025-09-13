El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la franja horaria de 08:14 a 14:20.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 21 grados hacia la tarde y un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 88% al amanecer, disminuyendo gradualmente a un 79% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad constante de entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con un ligero cambio hacia un estado más nuboso en las horas previas a la noche. La puesta de sol está programada para las 20:48, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, y la humedad aumentará, creando un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, Marín experimentará un día nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.