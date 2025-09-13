El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que se mantendrá hasta el atardecer. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 21 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 60% y el 79% durante la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, Lalín disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero frescas por la mañana y la noche. La alta humedad y el viento moderado aportarán un toque fresco al ambiente, haciendo de este un día típico de septiembre en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.