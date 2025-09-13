El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque se alternarán momentos de mayor y menor densidad de nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 19 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en zonas expuestas.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día seco, sin la preocupación de lluvias inesperadas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la isla. El orto se producirá a las 08:13 y el ocaso a las 20:48, brindando una jornada con una duración de luz solar considerable. En resumen, se prevé un día mayormente nublado, fresco y seco, ideal para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.