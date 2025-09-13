El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales del día, donde la visibilidad puede verse reducida por la densidad de las nubes. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , comenzando con un fresco 17 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 19 grados por la tarde y caerá a 16 grados al caer la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 89% a lo largo del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 15:00. Este viento suave y constante contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas.

La salida del sol se producirá a las 08:13, mientras que el ocaso está previsto para las 20:48, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la alta humedad y el viento moderado. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.