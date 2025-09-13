El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 18 grados a las 11:00, y alcanzará su punto máximo de 22 grados a las 15:00. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 15:00. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de las 18:00, el viento comenzará a disminuir, lo que podría contribuir a un ambiente más tranquilo hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades en el exterior, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente nublado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante, con las nubes actuando como un manto que suaviza la luz de la luna.

En resumen, el día en Gondomar se presenta como un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.