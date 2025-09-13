El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y brumas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante la tarde y la noche, lo que podría limitar la visibilidad en algunas áreas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera que aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescura.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 75% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de nubes y brumas, podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Forcarei durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible bruma y la baja visibilidad.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las ramas de los árboles y en la vegetación. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento severo.

A medida que se acerque la noche, el ocaso se producirá a las 20:46, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo. Los habitantes de Forcarei deben estar preparados para un tiempo fresco al caer la noche, así como para la persistente nubosidad que caracterizará el cielo durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.