El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las nubes altas dominarán el cielo desde la madrugada hasta el mediodía, lo que podría dar lugar a una sensación de opacidad en el ambiente.

En cuanto a la temperatura, se espera un inicio fresco con valores alrededor de 13 grados en la madrugada, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se prevé un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 54% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en A Estrada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo de todo el día. Esto sugiere que los residentes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio ante el calor moderado.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del suroeste aportarán un toque fresco, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.