El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque se alternarán momentos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 17:00 y las 19:00, cuando el cielo podría despejarse ligeramente.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, debido a la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 84% al amanecer y que irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas y podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, se registran probabilidades de un 10% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00, aunque las condiciones actuales no indican la inminencia de precipitaciones. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de que el cielo permanezca cubierto.

La jornada se cerrará con un ocaso a las 20:47, y aunque las temperaturas comenzarán a descender, se mantendrán agradables durante la noche, rondando los 18°C. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.