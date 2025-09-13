El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se espera que a partir de las 9 de la mañana, la temperatura comience a aumentar gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. La humedad empezará a descender ligeramente, lo que podría proporcionar un respiro en la sensación de bochorno que se ha experimentado en las últimas jornadas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más variable, con intervalos de nubes y claros. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que se registren 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se situará en torno al 65%.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, irá aumentando en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán velocidades de entre 1 y 3 km/h, pero a medida que avance la tarde, se espera que alcance rachas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, la bruma podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida en ciertos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Al caer la tarde, el cielo se cubrirá nuevamente con nubes, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. En resumen, Catoira experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.