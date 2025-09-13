El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día, con la excepción de un leve 10% de probabilidad de lluvia en la franja horaria de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, si bien el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h por la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la claridad del cielo en algunos momentos. El ocaso se producirá a las 20:46, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y sin eventos meteorológicos adversos.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fresco en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.