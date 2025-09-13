El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia nubosa, con momentos en que el cielo se tornará completamente cubierto, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando los 21 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 74% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que no se esperan lluvias durante el día.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Cangas experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de nubes altas y viento moderado hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La jornada se desarrollará sin contratiempos meteorológicos, permitiendo disfrutar de un día tranquilo en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.