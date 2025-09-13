El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% en las horas centrales del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en las estructuras más ligeras. Este viento, aunque moderado, puede aportar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con un ligero aumento en la nubosidad. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones significativas. La puesta de sol está prevista para las 20:48, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, aunque las nubes altas podrían atenuar los colores del ocaso.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Un día propicio para disfrutar de la belleza del entorno, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado que puede refrescar el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.