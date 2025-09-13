El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados en las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 22 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 70% por la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la estabilidad del tiempo para hoy.

El viento soplará de dirección predominantemente sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana y se intensificará a medida que se acerque la tarde.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.