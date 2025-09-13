El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia el mediodía, aunque las nubes continuarán dominando el paisaje. A lo largo del día, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con un cielo cubierto en las horas centrales y una ligera disminución de la densidad de nubes hacia la tarde.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, comenzando con 16 grados a primera hora y descendiendo a 14 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, estabilizándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% y disminuyendo ligeramente a medida que la temperatura aumenta, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura y la humedad se combinan.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En términos de precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 5% de precipitación en las horas de la tarde, aunque las condiciones no parecen propensas a tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene en 0%, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

En resumen, Bueu disfrutará de un día nublado y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de humedad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.