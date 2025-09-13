El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 21 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 57% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La ausencia de tormentas también contribuye a un ambiente tranquilo y estable.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde, con dirección predominantemente del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de viento moderado y humedad alta podría hacer que la sensación térmica varíe a lo largo del día, pero en general, se prevé un tiempo estable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.