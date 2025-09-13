El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa aumente, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales y de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a un ambiente algo pesado, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Este viento del este aportará una brisa agradable, especialmente en las zonas costeras, donde los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día al aire libre.

A lo largo de la jornada, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los amaneceres y atardeceres en Baiona serán espectaculares, con la salida del sol a las 08:13 y su ocaso a las 20:48, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos moderados del este. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre en un entorno fresco y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.