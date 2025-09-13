El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas, con una ligera disminución a 12 grados hacia las 07:00.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, alrededor de las 15:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% por la mañana y descenderá a un 48% hacia la tarde. Sin embargo, la sensación de calor podría ser mitigada por la presencia de nubes, que mantendrán el ambiente más fresco de lo habitual para esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta las 14:00. Sin embargo, existe una leve posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. A pesar de esta pequeña posibilidad, se espera que el día transcurra sin interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

La puesta de sol está programada para las 20:46, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer matices interesantes en el cielo. En resumen, As Neves experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias significativas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero viento y la variabilidad de la temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.