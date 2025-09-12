El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 12:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, aunque se prevé que en la tarde se presenten algunas variaciones, con momentos de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 68% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la mañana.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que el día transcurra sin incidentes meteorológicos adversos, ya que no se anticipan tormentas en la región. La tranquilidad del tiempo permitirá disfrutar de un día apacible, ideal para paseos por la playa o actividades en familia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:50, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza de la localidad.

