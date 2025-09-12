El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero descenso hacia la tarde, donde se prevé que la máxima alcance los 21 grados. La combinación de nubes y temperaturas moderadas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco, sin preocupaciones por chubascos inesperados. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 8 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona. El orto se producirá a las 08:11 y el ocaso será a las 20:50, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las horas de luz.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.