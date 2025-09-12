El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Vilaboa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la bruma se haga más presente, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunos puntos.

A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Durante la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, aunque no se anticipan lluvias. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 22 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La brisa del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h, aportará un ligero alivio a la calidez del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 20:49.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste durante la mañana, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 27 km/h. Esto podría generar un ambiente más dinámico, ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vilaboa se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.