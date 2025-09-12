El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se ha registrado una probabilidad de precipitación del 25% entre las 02:00 y las 08:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialice en forma de lluvia.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se experimentarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que los residentes disfruten de un cielo estrellado. La temperatura descenderá a 14 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.