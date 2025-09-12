El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 47% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 26 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Vigo disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que las nubes altas podrían traer cambios en la visibilidad.

La salida del sol está programada para las 08:11, y el ocaso se producirá a las 20:49, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo vuelva a estar poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas semanas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.