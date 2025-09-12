El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones de muy nuboso durante la madrugada y la mañana, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados durante las horas más frescas. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente nublado, permitirá la aparición de algunos claros, especialmente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en la vegetación y una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad podría aumentar en la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente fresco y nublado, se transformará en una tarde más cálida y con intervalos de sol. En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta como una mezcla de frescura matutina y calidez vespertina, con un cielo que variará entre poco nuboso y muy nuboso, pero sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.