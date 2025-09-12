El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, con una ligera disminución a 17 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, pero irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort a lo largo del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría aparecer en las horas centrales, especialmente en las zonas más cercanas al río.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que cubrirán el cielo. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, llegando a los 23 grados, lo que hará que la tarde sea cálida y agradable.

El viento será un factor a considerar, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que sople desde el noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la bruma en las horas centrales. Los amantes de la fotografía y los paseos al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de Tui, con paisajes que se verán realzados por la luz del sol y el cielo parcialmente nublado.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.