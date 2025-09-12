El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de septiembre de 2025, Tomiño se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media tarde, antes de estabilizarse en torno a los 19 grados por la tarde.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 66% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que las probabilidades de lluvia se mantienen en cero a lo largo de la jornada.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, pero a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando su punto más bajo por la tarde, con velocidades de 1 a 3 km/h. Esto contribuirá a un ambiente más cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.
A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol, pero sin afectar la temperatura de manera significativa. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día sin sobresaltos climáticos.
Por la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 17 grados, con una humedad que comenzará a aumentar nuevamente. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
En resumen, el día en Tomiño se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con algunas nubes altas que no interrumpirán el disfrute del buen tiempo. Es un día propicio para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
