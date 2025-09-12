El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, que dominarán el cielo durante gran parte del día. Las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando los 18 grados a mediodía y llegando a un máximo de 22 grados en la tarde. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 60% a 70%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas brechas que permitirán la entrada de luz solar, especialmente en las horas centrales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos por la zona. La tarde se presentará como un momento propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La bruma podría regresar, especialmente en las horas más frías, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y placentero.

