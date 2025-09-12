El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la nubosidad será total, con una descripción de "cubierto" que se mantendrá hasta las 8:00 AM. A partir de ese momento, se espera una ligera mejora en la visibilidad, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

Las temperaturas en Silleda oscilarán entre los 12 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 12 grados hacia las 7:00 AM. A medida que avanza la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 2:00 PM y un máximo de 21 grados hacia las 4:00 PM. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 9:00 PM.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% a la medianoche y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en un 54% hacia la tarde y aumentando nuevamente a un 87% por la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el temor de mojarse.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 3:00 PM y las 5:00 PM, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Silleda experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la presencia del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.