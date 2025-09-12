El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La bruma matutina, que se espera hasta las 8:00, dará paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo de la mañana y gran parte de la tarde. A medida que avance el día, se prevé que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en la mañana, con un 100% de humedad en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de calor. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a oeste en las horas centrales del día, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

La visibilidad podría verse reducida en las primeras horas debido a la bruma, pero mejorará a medida que avance el día. Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa ligera pero abrigada, especialmente para la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por la costa o explorar la belleza natural de la región, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.