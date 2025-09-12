El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una ligera bruma en torno a las 9:00 AM, aunque las nubes altas comenzarán a dominar el cielo. La temperatura en las primeras horas se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 3:00 PM y las 4:00 PM. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lluvia en la franja horaria de 8:00 AM a 2:00 PM, con un 20% de probabilidad, aunque se espera que se mantenga seco.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, predominando del norte y noroeste. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 10:00 PM. La humedad aumentará, alcanzando el 76% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la madrugada del sábado.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio con niebla y bruma, seguido de un ambiente cálido y nublado, sin precipitaciones significativas. Se recomienda disfrutar de las horas más cálidas de la tarde, pero estar atentos a la posible reducción de visibilidad al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.