El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una atmósfera mayormente brumosa y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a un cielo con nubes altas. Las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 18 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 87% a las 9 de la mañana.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados a las 5 de la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado, con nubes altas dominando el panorama. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto permitirá que los residentes de Salceda de Caselas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas centrales del día, provenientes del noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 9 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma y niebla, se transformará en una jornada agradable y templada. Los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un tiempo propicio para actividades al aire libre, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que las temperaturas descenderán y la humedad aumentará, especialmente en las horas posteriores al ocaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.