El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la cobertura de nubes se mantendrá, con un cielo completamente cubierto durante la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 21 grados en su punto máximo. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina y la posible brisa.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente hasta un 55% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará, lo que podría resultar en un ambiente más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Ribadumia durante el día de hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, predominando del oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero también es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de nubes, temperaturas templadas y viento moderado hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre con una chaqueta a mano para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.