El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, en Redondela, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en las horas más cálidas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 81% en la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La bruma podría ser un factor a considerar, ya que se prevé su presencia en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, predominando de dirección este y oeste. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más cálidas.

En resumen, el día en Redondela se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.