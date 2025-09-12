El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una ligera probabilidad de precipitación que se estima en 0.1 mm. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque las lluvias serán mínimas y esporádicas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento soplará desde el este a una velocidad de 2 km/h, aumentando ligeramente a 3 km/h hacia el mediodía.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 21 grados . El cielo seguirá cubierto, con nubes altas dominando el panorama. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan tormentas. El viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su velocidad a 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados . La humedad relativa también comenzará a disminuir, alcanzando un 71% hacia la medianoche. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan estables sin cambios significativos en la probabilidad de lluvia.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los vientos serán suaves, lo que contribuirá a un ambiente cómodo a lo largo del día. Aunque no se anticipan eventos climáticos severos, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.